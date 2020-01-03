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ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

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ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية
http://almnatiq.net/?p=817321
المناطق - واس

أعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة عن إقامة بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم خلال المدة من ١٩ إلى ٢٦ من شهر يناير الجاري في مدينة الرياض – في أول نسخة من البرنامج – بحضور ستة أندية عالمية كأتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونه البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتوريل كوستانتي الروماني، وبمشاركة ناديي الهلال والنصر السعوديين.
وأكد المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن الهدف الرئيسي من إقامة تلك البطولة في نسختها الأولى تعليم المواهب السعودية على أرض الواقع من خلال المباريات والبرامج النظرية والفنية التي ستشهدها البطولة، إضافة لزرع الثقة في المواهب السعودية بعد احتكاكها في الملعب مع ناشئي تلك الأندية العالمية في سن مبكرة، مؤكداً استمرارها في نسخ مقبلة وبمشاركة أندية سعودية ثانية في مناطق مختلفة.
وأضاف أنه جرى اختيار تلك الأندية نظراً لخبرتها الكبيرة في إدارة المواهب والتعليم المحترف لكرة القدم في المدة الماضية، حيث سيُقام عدد من الورش والبرامج خلال أيام البطولة تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية من أجل الخروج بعدد من الفوائد نأمل أن تسهم في عملية التطوير التي نهدف لها في المعهد.

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