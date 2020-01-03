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الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=817324
المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، فوزان الماضي خلو منافسات الشعل التي أختتمت اليوم الجمعة، من العبث، مشدداً على أن هذا الأمر يثلج الصدر ويفرح منسوبي نادي الإبل، مشيراً إلى أن قلة المخالفات تدل على وعي الملاك وإدراكهم لمخاطر العبث.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد: “سعيدون لأن نتائج الفحص أثبتت خلو فئات الجمل في كل من الشقح والحمر والشعل من العبث”، وحث ملاك الإبل على توجيه الرعاة بالإنصياع لتعليمات لجنة التحكيم ولجنة الميدان، مشدداً على أن نادي الإبل يحرص بشدة على دقة نتائج الفحول المنتجة وسيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة عن طريق الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم.
وأوضح أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تواصلت مع النادي بشأن جاهزية النتائج عدا نتيجة واحدة، وقال: “هم لا يقبلون بأقل من 99% ويزيد، وتم إخطارنا أن هنالك بكرة جاءت نتيجتها 95%، فتم رفض هذه النتيجة والتواصل مع مالكها الذي كان متواجداً وقتها في منطقة تبعد عن عرعر 150 كيلو، وتم إرسال فريق كامل من النادي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرعر صباح اليوم بالطائرة للذهاب للمالك وأخذ العينة من جديد.
وكشف فوزان الماضي أن الاستعدادات لإنطلاقة المرحلة الأولى من مسابقة الطبع غد السبت أكتملت، وسيعقبها إنطلاقة مسابقة (القعود قعودك لاطرحته)، موضحاً أنه لن يتم قبول أي لون متقارب في مسابقة نخبة النخبة، مؤكدا إلزامية أن يكون اللون موحداً.

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