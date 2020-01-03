احدث الأخبار

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح
أبرز المواد
 الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية
أبرز المواد
 الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 لقاء للمخلصين الجمركيين بغرفة تبوك الاثنين القادم
منطقة تبوك
 مجلس الأمن يناقش تطورات مقتل سليماني في العراق
أبرز المواد
 وفاة ستة وإصابة سبعة في حادث تصادم مروع بمحافظة الحجرة بالباحة
منطقة الباحة
 الأخضر الأوليمبي يفوز على تايلاند وديا استعدادا لكأس آسيا 2020
أبرز المواد
 اختتام دورة مدربي “دوري المدارس”
أبرز المواد
 مصدر مسؤول: ما حدث في العراق الشقيق نتيجة الأعمال الإرهابية التي حذرت المملكة من تداعياتها
أبرز المواد
 بالتزامن مع هطول أمطار الخير.. “البيئة” تنثر أكثر من 3 أطنان من بذور النباتات والأشجار الرعوية في أرجاء المملكة
أبرز المواد
الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

أبرز المواد
الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد
ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

أبرز المواد
الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1

الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1

أبرز المواد

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح
http://almnatiq.net/?p=817327
المناطق - الرياض

تأهل الهلال إلى دور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بركلات الترجيح على الفيصلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

وجاء تأهل الهلال بعد فوزه بركلات الترجيح 6 مقابل 5 للفيصلي، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما خلال الزمن الرسمي والشوطين الإضافيين، سجل أهداف الهلال كلاً من محمد البريك (18) ، صالح الشهري (63)، فيما سجل للفيصلي: رولي بونيفاسيا (29)، محمد القاسم (73).

ومن المقرر أن يواجه الهلال، فريق الاتفاق في دور الـ 8 من البطولة.

روابط ذات صلة

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية
الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1

الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*