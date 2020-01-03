الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

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تأهل الهلال إلى دور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بركلات الترجيح على الفيصلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

وجاء تأهل الهلال بعد فوزه بركلات الترجيح 6 مقابل 5 للفيصلي، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما خلال الزمن الرسمي والشوطين الإضافيين، سجل أهداف الهلال كلاً من محمد البريك (18) ، صالح الشهري (63)، فيما سجل للفيصلي: رولي بونيفاسيا (29)، محمد القاسم (73).

ومن المقرر أن يواجه الهلال، فريق الاتفاق في دور الـ 8 من البطولة.