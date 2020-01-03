احدث الأخبار

واشنطن تستعد لإرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح
أبرز المواد
 الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية
أبرز المواد
 الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 لقاء للمخلصين الجمركيين بغرفة تبوك الاثنين القادم
منطقة تبوك
 مجلس الأمن يناقش تطورات مقتل سليماني في العراق
أبرز المواد
 وفاة ستة وإصابة سبعة في حادث تصادم مروع بمحافظة الحجرة بالباحة
منطقة الباحة
 الأخضر الأوليمبي يفوز على تايلاند وديا استعدادا لكأس آسيا 2020
أبرز المواد
 اختتام دورة مدربي “دوري المدارس”
أبرز المواد
 مصدر مسؤول: ما حدث في العراق الشقيق نتيجة الأعمال الإرهابية التي حذرت المملكة من تداعياتها
أبرز المواد
واشنطن تستعد لإرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

واشنطن تستعد لإرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

أبرز المواد
الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

أبرز المواد
الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد
ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

أبرز المواد

واشنطن تستعد لإرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

واشنطن تستعد لإرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=817334
المناطق - وكالات

سترسل الولايات المتحدة نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في تعزيز لتواجدها العسكري بالمنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما ذكر مسؤولون في وزارة الدفاع يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم إن الجنود هم من الفرقة 82 المحمولة جوا في فورت براغ بكارولاينا الشمالية.

وسينضم هؤلاء إلى نحو 700 جندي نشروا في الكويت هذا الأسبوع بعد اقتحام رجال ميليشيات مدعومين من إيران وانصارهم مجمع السفارة الامريكية في بغداد.

ويعكس إرسال الجنود الاضافيين القلق بشأن رد انتقامي من إيران لمقتل الجنرال قاسم سليماني الخميس. إلا إنه يسير ضد دفع ترامب المتكرر للانسحاب من صراعات الشرق الأوسط.

وقبل نشر الجنود هذا الأسبوع، كانت الإدارة قد أرسلت 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط منذ مايو، عندما أعلنت علنا لأول مرة إن إيران تخطط لمهاجمة مصالح أميركية.

وبدأ إرسال التعزيزات فيما كان ترامب يدلي بأول تصريحاته حول الغارة الجوية، معلنا أنه أمر باغتيال الجنرال سليماني لأنه كان قد قتل الكثير من الأميركيين على مدار سنوات وكان يخطط لقتل المزيد.

وقال “كان يجب أن يقتل منذ سنوات عديدة”.

وتمثل الضربة تصعيدا كبيرا في الصراع بين واشنطن وطهران، فيما توعدت إيران برد قاس على اغتيال سليماني.

وواجهت الدولتان أزمات متكررة منذ سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفرضه عقوبات كاسحة على إيران.

روابط ذات صلة

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح

الهلال ينجو من فخ الفيصلي إلى دور الـ 8 من كأس الملك بركلات الترجيح
الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الماضي: خلو فئات الشقح والحمر والشعل من العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

ناشئو الهلال والنصر يشاركون في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في الرياض بحضور 6 أندية عالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*