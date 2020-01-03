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الأمير محمد بن عبدالرحمن يقدم العزاء في وفاة والدة وكيل إمارة الرياض

الأمير محمد بن عبدالرحمن يقدم العزاء في وفاة والدة وكيل إمارة الرياض

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يقدم العزاء في وفاة والدة وكيل إمارة الرياض

الأمير محمد بن عبدالرحمن يقدم العزاء في وفاة والدة وكيل إمارة الرياض
http://almnatiq.net/?p=817340
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ومعالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهم وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة السديري عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته سائلين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
حضر العزاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز.

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