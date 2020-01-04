الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تسبقها رياح متربة على مناطق بالمملكة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، عن توقعها لطقس السبت على عدة مناطق بالمملكة، وقالت: “من الممكن تكون سحب رعدية ممطرة، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق”.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مناطق الشرقية، والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة تشهد تكون السحب الرعدية، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، والقصيم.

كما أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، ولم تستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان – الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وبالنسبة للخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.