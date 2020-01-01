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إصابات متعددة في حادث تصادم ثلاث سيارات بنجران

إصابات متعددة في حادث تصادم ثلاث سيارات بنجران
http://almnatiq.net/?p=817344
المناطق - نجران

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة نجران سعود حمد ال دويس بانه ورد اليوم الساعه ١٠:١٩ مساء بلاغ للعمليات من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب ثلاث سيارات ونتج عنها إصابات متعددة في شارع الملك فيصل في الدوار المجاور لفندق الاخدود وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية للموقع و عند مباشرة الحادث الساعة ١٠:٢١ مساء في زمن استجابة دقيقتين اتضح وجود ثلاثة مصابين ( مصاب حالته خطيره – واثنين اصاباتهم متوسطة الخطيرة ) تم تقديم الخدمات الاسعافية اللازمه للمصابين و تم نقلهم الى مستشفى الملك خالد .

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