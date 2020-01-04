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الإطاحة بمواطن تحرش بفتاة في المدينة المنورة

الإطاحة بمواطن تحرش بفتاة في المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=817354
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة بمقطع فيديو من قيام شخص بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها ، فقد تمكنت دوريات الأمن – بتوفيق الله – من القبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر, وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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