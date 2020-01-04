الجبير: بيان السعودية بشأن أحداث العراق يؤكد على نظرتها لأهمية التهدئة

الجبير: بيان السعودية بشأن أحداث العراق يؤكد على نظرتها لأهمية التهدئة

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الجبير: بيان السعودية بشأن أحداث العراق يؤكد على نظرتها لأهمية التهدئة

الجبير: بيان السعودية بشأن أحداث العراق يؤكد على نظرتها لأهمية التهدئة
http://almnatiq.net/?p=817364
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد.

وأعلنت المملكة متابعتها للأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وقال مصدر مسؤول: “ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه”.

وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي.

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أصدر الأمر بقتل الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”.

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