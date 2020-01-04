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حفتر يتهم أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة

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حفتر يتهم أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة

حفتر يتهم أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة
http://almnatiq.net/?p=817375
المناطق- وكالات

أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا متهما أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة.

ودعا حفتر الليبيين إلى التوحد وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وذلك ردا على إعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

موضوع يهمك ? قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة إنه أمر شخصيا بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم…ترمب: أمرت شخصياً بقتل سليماني.. ونمتلك قائمة أهداف جاهزة ترمب: أمرت شخصياً بقتل سليماني.. ونمتلك قائمة أهداف جاهزة أميركا
وقال حفتر في كلمة وجه بها إلى الليبيين، مساء الجمعة “سننبذ خلافتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا”.

وأكد حفتر، أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الجيش في طرابلس، تشرف على النصر، مؤكدا أن المعركة ستصبح الآن حربا في مواجهة “مستعمر غاشم”.

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