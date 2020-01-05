هذه الهدية الأبرز للمعتمرين بمكة.. وأسعارها بين ريال و1000

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http://almnatiq.net/?p=817383
المناطق - الرياض

تعتبر “السبح” باختلاف أنواعها وأسعارها، أحد أهم الهدايا التي ينقلها المعتمرون إلى أقاربهم وأصدقائهم، حين عودتهم بعد أداء مناسك العمرة إلى ديارهم.

ويحرص المعتمرون على اقتناء “السبح” من أسواق مكة المكرمة، بكافة أشكالها وأحجامها، تسجيلاً لذكرى أدائهم مناسك العمرة، الخبيرة في السبح إيمان عجيمي ذكرت لـ”العربية.نت”، أن للسبح أنواعاً كثيرة، منها العقيق اليماني وسبح (البن)، وهناك سبح اليسر وسبح الكوك، كما تحمل بعض السبح العديد من الروائح الزكية.

وبحسب “العربية”، أضافت: “السبح عالم جذاب من الفصوص والأحجار النادرة، فكان في السابق سبح الكهرمان ونور الصباح واليسر هي الأغلى ثمناً، ويأتي حجر الكهرمان، أنواع منه الأصفر والأبيض المصفر، ومن أجود أنواعه المائل للسواد بحمرة وهو قليل ونادر”.

وقالت: “تتفاوت أسعار السبح باختلاف صناعتها وحجمها، وتتكون صناعة السبح من العقيق والصندل والزمرد والزجاج والياقوت والزفير، حيث تبدأ الأسعار من ريالاً واحداً وتصل إلى أكثر من 1000 ريال”.

وقال بائع السبح، رائد خالد: “المعتمرون باختلاف جنسياتهم، يحرصون على شراء الهدايا، ذات الطابع الديني لذويهم وأقاربهم باعتبارها هدية مميزة تخلّد ذكرى رحلتهم الإيمانية في البلاد الطاهرة، وتعد السبح من أهم ما يقبل على شرائها ضيوف الرحمن في مكة المكرمة”.

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