بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين

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فيما كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2.570.809 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم العمرة غرة محرم 1441هـ حتى 7 من جمادى الأولى الماضي، ووصول 2.241.14 معتمرا إلى المملكة، أكد المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج أن الوزارة بدأت تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة في 1 يناير الجاري، بحضور وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، إذ يتم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعّل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

ووفقا لـ”عكاظ”، قال العرفج إنه جرى إصدار نحو 8.452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداءً من أول يناير 2020، إذ يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز سفره، كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.

وسجلت الإحصاءات مغادرة 1.795.85 معتمراً بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة، بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي بين أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 2.120.677 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 116.537 معتمراً، فيما وصل 3.928 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

ولفت إلى أن أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان 532.634، إندونيسيا 477.554، الهند 280.388، ماليزيا 120.714، مصر 120.609، تركيا 88.706، الجزائر 85.605، بنغلاديش 83.397، الإمارات 51.952، وفلسطين 39.547 معتمراً.