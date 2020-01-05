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دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2

دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2
http://almnatiq.net/?p=817387
المناطق - الرياض

قالت نتائج دراسة بريطانية جديدة إن السكري من النوع 2 يتطوّر عندما لا يستطيع الجسم تخزين الدهون الزائدة تحت الجلد ويبدأ في تخزينها على الكبد والبنكرياس ما يؤثر سلباً على وظائفهما. واقترحت الدراسة التي أجريت في جامعة نيوكاسل إمكان عكس مسار هذا التدهور في بدايته بالتخلّص من الدهون الزائدة سواء عن طريق التغذية والتمارين أو بالجمع بين هذه التعديلات والأدوية.

وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأنه بين عامي 1980 و2014 تزايد عدد المصابين بالسكري حول العالم بمقدار 108 ملايين شخص ليصل إلى 422 مليون مصاب.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نُشرت نتائجها في دورية «سل ريبورتس» الطبية، يتسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم في زيادة كمية الأنسولين، ويترتب على ذلك عدم حساسية خلايا الجسم له، وهو ما يعرف بمشكلة «مقاومة خلايا الجسم للأنسولين».

ونتيجة تزايد الأنسولين وعدم استجابة الخلايا له تتراكم الدهون الزائدة على الكبد والبنكرياس، فيتطوّر مرض السكري.

وحثّت توصيات الدراسة من لديه مقدمات مرض السكري على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر، لأن ذلك يعكس مسار التدهور الذي يمكن أن يقود إلى السكري.

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