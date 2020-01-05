احدث الأخبار

التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام
أبرز المواد
 دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2
أبرز المواد
 بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين
أبرز المواد
 3 سنوات سجناً للمستجيب لـ “الواسطة” و”الرجاء” في “الحكومي”
أبرز المواد
 أمير منطقة عسير يترأس اجتماع مجلس المنطقة بمحافظة البرك
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يزور مركز قنا ويلتقي الأهالي ويستمتع لمطالبهم
منطقة عسير
 “من أين لك هذا ؟” .. عجز الموظف العام عن إثبات مصدر ثروته المتضخمة يحيله إلى المحاكمة
أبرز المواد
 هذه الهدية الأبرز للمعتمرين بمكة.. وأسعارها بين ريال و1000
أبرز المواد
 عبور أكثر من 110 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2019
أبرز المواد
 واشنطن تدفع بشكل عاجل بالآلاف من “المارينز” للشرق الأوسط
أبرز المواد
 البحرية البريطانية تستأنف مرافقة السفن التجارية بمضيق هرمز
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية
منطقة جازان
التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام

التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام

أبرز المواد
دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2

دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2

أبرز المواد
بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين

بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين

أبرز المواد
3 سنوات سجناً للمستجيب لـ “الواسطة” و”الرجاء” في “الحكومي”

3 سنوات سجناً للمستجيب لـ “الواسطة” و”الرجاء” في “الحكومي”

أبرز المواد

التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام

التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية تقفز 3120 % في عام
متعامل يطالع أسعار الأسهم في البورصة السعودية في الرياض يوم 15 يونيو حزيران 2015. تصوير: فيصل الناصر - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=817401
المناطق - الرياض

جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج عملاق النفط “أرامكو السعودية”، تدفقات أجنبية “مشتريات صافية” قياسية لسوق الأسهم المحلية خلال العام الماضي، هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015.
وفقا لـ”الاقتصادية”، قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة 3120 في المائة في عام 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال “24.3 مليار دولار”، مقابل 2.8 مليار ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال.
وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال عام 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.
وقفزت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2019، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 198 مليار ريال، لتشكل 2.19 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 9.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب خلال 2019 بنسبة 128 في المائة “111.2 مليار ريال”، حيث كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” بنسبة 7.2 في المائة خلال 2019، وهو رابع ارتفاع سنوي على التوالي، لكنه أقل من عام 2018 الذي صعد خلاله بنسبة 8.3 في المائة.

روابط ذات صلة

دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2

دهون الخصر.. السبب المهم لتطور مرض السكري 2
بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين

بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين
3 سنوات سجناً للمستجيب لـ “الواسطة” و”الرجاء” في “الحكومي”

3 سنوات سجناً للمستجيب لـ “الواسطة” و”الرجاء” في “الحكومي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*