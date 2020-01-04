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الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية للمملكة

الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية للمملكة

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الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية للمملكة

الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية للمملكة
http://almnatiq.net/?p=817404
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض ، تبوك، القصيم( في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز ، علقان ، الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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