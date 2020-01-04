الأمير محمد بن ناصر يكرم نائب أمير منطقة جازان لجهوده بنجاح المهرجان الشتوي وكرنفال جازان

المناطق - فضة عطيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خلال تدشين حفل مهرجان وكرنفال جازان الشتوي 12 ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود اللجان العاملة بالمهرجان برئاسة سمو نائب أمير المنطقة المشرف على المهرجان , والعمل المتواصل من قبل وكيل الإمارة وأعضاء اللجنة وكافة العاملين بمهرجان وكرنفال جازان 12.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ؛ عن سعادته بما شاهده اثر تدشين فعاليات مهرجان جازان الشتوي , والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي , مؤكداً سموه أن الكرنفال يعد الانطلاقة الحقيقية للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها على مدى 12 يوماً , وأهمية المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.

وأشاد سموه بما حضيت وتحضى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.