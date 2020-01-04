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ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

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المناطق - وكالات

ذكر الجيش الألماني في رسالة أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت نتيجة التهديد المتزايد الذي تواجهه تلك الدول، بعد ضربة جوية أميركية في بغداد، أمس الجمعة، قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ضابط ألماني كبير، في رسالة لنواب ألمان، إن اللفتنانت جنرال الأميركي، بات وايت، قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها.

وذكر اللفتنانت جنرال الألماني، إيريش فيفر، في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من يناير: “لذلك، جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت”.

وأضاف أن “التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق”.

وتنشر ألمانيا نحو 120 جندياً في العراق ضمن عملية “العزم الصلب” التي تقودها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد، الجمعة، أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم قاسم سليماني.

وقال ترمب إنه أمر شخصياً بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت.

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