احدث الأخبار

غوتيريش يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا
أبرز المواد
 ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية
أبرز المواد
 مدرب فريق النصر يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة التعاون في السوبر
أبرز المواد
 مدرب التعاون العسيري: مباراة السوبر بين فريقين كبيرين استحقا التواجد فيها
أبرز المواد
 متسابقو رالي داكار يبدون حماسهم لانطلاق داكار السعودية 2020 في مؤتمر صحفي
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يكرم نائب أمير منطقة جازان لجهوده بنجاح المهرجان الشتوي وكرنفال جازان
منطقة جازان
 الجيش الليبي يواصل نجاحه في إسقاط الطائرات المسيرة التركية
أبرز المواد
 الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية للمملكة
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى انطلاق مهرجان جازان الشتوي الـ12 ويدشن الكرنفال السنوي..
منطقة جازان
 حفتر يتهم أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة
أبرز المواد
 نال جائزة الملك فيصل.. جوجل يحتفي بذكرى عالم مصري أدخل العرب عصر المعلومات
أبرز المواد
 غداً .. ١١ منقية تتنافس على شلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
غوتيريش يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

غوتيريش يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

أبرز المواد
ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

أبرز المواد
مدرب فريق النصر يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة التعاون في السوبر

مدرب فريق النصر يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة التعاون في السوبر

أبرز المواد
مدرب التعاون العسيري: مباراة السوبر بين فريقين كبيرين استحقا التواجد فيها

مدرب التعاون العسيري: مباراة السوبر بين فريقين كبيرين استحقا التواجد فيها

أبرز المواد

غوتيريش يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

غوتيريش يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا
http://almnatiq.net/?p=817432
المناطق - وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا، من دون أن يسميها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرا أن “أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” هناك يهدد بتصعيد الأزمة.

وقال غوتيريش في بيان له أمس الجمعة، إن “أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر، وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل”.

وأضاف البيان أن “الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في 2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا”.

وإذ شدد غوتيريس على أن “التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، جدد دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

وجاء تحذير غوتيرش غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، في وجه هجوم يشنه ضدها منذ أشهر “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

روابط ذات صلة

ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية
مدرب فريق النصر يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة التعاون في السوبر

مدرب فريق النصر يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة التعاون في السوبر
مدرب التعاون العسيري: مباراة السوبر بين فريقين كبيرين استحقا التواجد فيها

مدرب التعاون العسيري: مباراة السوبر بين فريقين كبيرين استحقا التواجد فيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*