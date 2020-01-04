التحالف الدولي: لم ننفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في الأيام القليلة الماضية

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أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر “التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمالي بغداد) خلال الأيام الماضية”.

وكانت ضربات جوية على فصيل من قوات الحشد الشعبي العراقية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في وقت سابق السبت أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أمريكية.