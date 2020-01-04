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بدء اجتماعات رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية بالقاهرة

بدء اجتماعات رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=817446

عقد رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يوم أمس اجتماعهم الأول في تشكيلته الجديدة التي أقرتها اللجنة الكشفية العربية ، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي ، وعضو اللجنة العربية محمد مصطفى ، ومديري الادارات بالأمانة العامة ، وذلك بمقر المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة .

وبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام أشار فيها الى أن الاجتماع يأتي لتحديد الإطار العام لأسلوب العمل خلال الفترة ٢٠١٩-٢٠٢٠ لدعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية تماشياً مع الاستراتيجية العالمية للحركة الكشفية.

أستعرض بعد ذلك مدير إدارة خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية القائد أحمد حسن ، ومديرة التطوير المؤسسي في المنظمة الكشفية العربية القائدة مي عبد الهادي الاستراتيجية العربية والأولويات العالمية ، ثم تم فتح باب النقاش مع رؤساء اللجان .

وناقش المجتمعون خلال اليوم الأول الاطار العام لأسلوب العمل باللجان الفرعية ، ومناقشة دور اللجان المشترك، وسيتضمن الاجتماع اليوم اجتماعات بين رؤساء اللجان ومديري الادارات بالمكتب الكشفي العربي، وعقد اجتماع بين اللجان المشتركة لتنسيق العمل ، وتحقيق التكامل بين أعمال اللجان الفرعية المختلفة بما يخدم الحركة الكشفية وتطويرها في المنطقة العربية.

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