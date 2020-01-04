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قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان

قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=817460
المناطق - وكالات

وقع انفجار في مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم السبت في إحدى مناطق مدينة مزار شريف، المركز الإداري لولاية بلخ.

ولم تتحدث الشرطة المحلية، عن أية تفاصيل بشأن الحادث، ولم تكشف عن هويات القتيل والمصابين، كذلك لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير.

وكثفت الجماعات المسلحة في أفغانستان، وخاصة حركة “طالبان”، في الأيام الأخيرة من وتيرة هجماتها في شمال أفغانستان التي تتسبب بشكل دوري، بمقتل وإصابة العشرات وخاصة من رجال الأمن والجيش.

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