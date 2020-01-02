الشرقية تستضيف ايتام المملكة وتعرفهم على علوم الفضاء والطيران

الدمام - فتحيه عبدالله

أقيم مؤتمر صحفي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن قبيل انطلاق المخيم العلمي الثالث للأيتام والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وينطلق يوم السبت ٤/١/٢٠٢٠ ويستمر حتى ١١/١/٢٠٢٠ وتستضيفه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويشارك فيه ٨٠ يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية يمثلون ٢٠ جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة .

وفي بداية المؤتمر رفع الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعاية سموه للمخيم ثم تحدث عن اهداف المخيم والبرامج النوعية التي ستقدم لهم خلال فترة اقامته والتي تشتمل على محاضرات وتطبيقات في المجالات العلمية الدقيقة والنادرة تماشياً مع رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.

ثم أضاف الخالدي : أن هذه النسخة تعتبر الثالثة وقد أقيم المخيم في العاميين الماضيين وشارك فيه ١٢٠ ابناً من جمعيات الأيتام بالمملكة، حقق الأبناء خلالها الكثير من الإنجازات والعمل على مشروعات لكل مسار من مسارات المخيم المتضمنة (علوم الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت ، تقنية النانو ، الفن والإعلام ، والتوستماستر ، الرياضة ) إضافة إلى اكتسابهم عدداً من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن فريق، وقد كان هناك تأثير إيجابي ملموس على المشاركين في المخيم الماضي لما تضمنه من مسارات علمية مبتكرة راعت الجوانب العلمية للمشاركين وكذلك الفروقات الفردية واختيار المسار المناسب لكل مشارك.

وشكر الخالدي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الشريك الرئيسي للجمعية في تنفيذ المخيم على الدعم الكبير واللامحدود الذي كان سبباً بعد توفيق الله في نجاح المخيم العام الماضي وكذلك استمرار دعمها في استضافة المخيم هذا العام وتسخير كل ما تمتلك من خبرات غنية عن التعريف لدعم الأيتام خلال فترة المخيم والمساهمة في تحقيق الأهداف التي نتطلع اليها جميعاً .. كما شكر الشركاء والداعمين والجهات الراعية للمخيم مقدراً لهم هذا الاهتمام الكبير بالأيتام .

كما أوضح بأن هذا المخيم يأتي استمراراً للمخيمات السابقة التي نجحت ولله الحمد وقد تم هذا العام استحداث مخيم علمي مستقل للفتيات المتميزات تشارك فيه ٥٠ فتاة حرصاً على إتاحة الفرصة للفتيات المتميزات للتفوق والابتكار .

وأوضح الدكتور أحمد العجيري عميد شئون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأن الجامعة حريصة على نجاح المخيم وفخورين باستضافته وفتح الجامعة للأبناء للدخول وزيارة المباني الأكاديمية وتلقي المعلومات من اكاديميين متخصصين وأصحاب خبرة كبيرة .

