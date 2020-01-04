الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

المناطق - وكالات

فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية منزل شيخ قبلي بعد حملة عسكرية شنتها الميليشيات على إحدى القرى بمحافظة إب، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” بأن الحوثيين فجروا، أمس الجمعة، منزل الشيخ القبلي عبدربه البخيتي في قرية “عضالم” بعزلة الصدر بمديرية حبيش شمال محافظة إب.

وذكرت أن تفجير المنزل جاء عقب حملة عسكرية شنتها ميليشيا الحوثي، على قرية الشيخ القبلي بهدف اختطافه، الأمر الذي دفعه وعدد من مرافقيه وأبناء القرية للمقاومة وتبادل الاشتباكات المسلحة.

وأشارت إلى أن المسلحين القبليين، تصدوا للحملة الحوثية وتبادلوا معها إطلاق النار، قبل أن ينسحبوا إلى مناطق أخرى بعد نفاد الذخيرة.

وأكدت المصادر سقوط 5 قتلى وجرحى من الحوثيين وعدد غير معلوم من الأهالي.

وأوضحت أن الميليشيات، وعقب اجتياح القرية وتفجير منزل الشيخ “البخيتي”، اختطفت مصابين من أسرته وسط مخاوف من تصفيتهم.

ويقول سكان محليون إن الشيخ البخيتي يحظى بقبول واسع في مديرية حبيش، ونجح مؤخراً في حل قضايا اجتماعية كثيرة، وسحب البساط من تحت سلطة الحوثيين ومشايخ المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات في الميليشيا الحوثية ومشايخ موالون لهم وقاموا باستهدافه.

وارتفعت عدد المنازل المفجرة في المحافظة على أيدي الحوثيين منذ أكتوبر 2014، إلى 82 منزلا معظمها تعود لقيادات قبلية ووجاهات اجتماعية وقيادات في المقاومة الشعبية.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قالت في وقت سابق، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.