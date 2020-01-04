احدث الأخبار

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن
أبرز المواد
 وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران
أبرز المواد
 الشرقية تستضيف ايتام المملكة وتعرفهم على علوم الفضاء والطيران
المنطقة الشرقية
 الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط
أبرز المواد
 قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان
أبرز المواد
 تعرف على القدرات الفتاكة للطائرة المسيرة التي استهدفت سليماني
أبرز المواد
 الأسوأ منذ 2007.. إندونيسيا تعاني من فيضانات خلفت 47 قتيلاً
أبرز المواد
 البيئة: شرائح ترقيم الإبل آمنة ولا تسبِّب أضرارًا.. وليس عليها رسوم حالياً
أبرز المواد
 بدء اجتماعات رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية بالقاهرة
أبرز المواد
 وفاة الإعلامي نجيب الزامل في ماليزيا
أبرز المواد
 علماء يطلقون مبادرة لزراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة
أبرز المواد
 التحالف الدولي: لم ننفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في الأيام القليلة الماضية
أبرز المواد
الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

أبرز المواد
وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران

وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران

أبرز المواد
الشرقية تستضيف ايتام المملكة وتعرفهم على علوم الفضاء والطيران

الشرقية تستضيف ايتام المملكة وتعرفهم على علوم الفضاء والطيران

المنطقة الشرقية
الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط

الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط

أبرز المواد

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن
http://almnatiq.net/?p=817473
المناطق - وكالات

فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية منزل شيخ قبلي بعد حملة عسكرية شنتها الميليشيات على إحدى القرى بمحافظة إب، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” بأن الحوثيين فجروا، أمس الجمعة، منزل الشيخ القبلي عبدربه البخيتي في قرية “عضالم” بعزلة الصدر بمديرية حبيش شمال محافظة إب.

وذكرت أن تفجير المنزل جاء عقب حملة عسكرية شنتها ميليشيا الحوثي، على قرية الشيخ القبلي بهدف اختطافه، الأمر الذي دفعه وعدد من مرافقيه وأبناء القرية للمقاومة وتبادل الاشتباكات المسلحة.

وأشارت إلى أن المسلحين القبليين، تصدوا للحملة الحوثية وتبادلوا معها إطلاق النار، قبل أن ينسحبوا إلى مناطق أخرى بعد نفاد الذخيرة.

وأكدت المصادر سقوط 5 قتلى وجرحى من الحوثيين وعدد غير معلوم من الأهالي.

وأوضحت أن الميليشيات، وعقب اجتياح القرية وتفجير منزل الشيخ “البخيتي”، اختطفت مصابين من أسرته وسط مخاوف من تصفيتهم.

ويقول سكان محليون إن الشيخ البخيتي يحظى بقبول واسع في مديرية حبيش، ونجح مؤخراً في حل قضايا اجتماعية كثيرة، وسحب البساط من تحت سلطة الحوثيين ومشايخ المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات في الميليشيا الحوثية ومشايخ موالون لهم وقاموا باستهدافه.

وارتفعت عدد المنازل المفجرة في المحافظة على أيدي الحوثيين منذ أكتوبر 2014، إلى 82 منزلا معظمها تعود لقيادات قبلية ووجاهات اجتماعية وقيادات في المقاومة الشعبية.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قالت في وقت سابق، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران

وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران
الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط

الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط
قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان

قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*