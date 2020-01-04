مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

المناطق - الرياض

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أمس، إن تصفية قائد الحرس الثوري الإيراني الإرهابي “قاسم سليماني” هي البداية، مؤكداً أن إرهابيين إيرانيين آخرين، سيلقون المصير نفسه.

وأشار البنتاغون إلى أن سليماني دبّر هجمات ضد قواعد التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان يخطط لاعتداءات ضد دبلوماسيين أميركيين في العراق والمنطقة.

وأضافت الوزارة أن الضربة، التي أسفرت أيضا عن مقتل القيادي بالحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران أبومهدي المهندس، جاءت لردع خطط إيران المستقبلية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال إن توقيت قتل سليماني جاء بعد معلومات استخباراتية تفيد بأنه يستعد لتنفيذ هجمات جديدة ضد المصالح الأميركية.

وكشف مسؤول عراقي رفيع معلومات جديدة تتعلق بالسبب الرئيسي الذي يقف وراء قيام الولايات المتحدة بقتل سليماني بعد وقت وجيز على خروج موكبه من مطار العاصمة العراقية بعداد.

وقال المسؤول إن قائد فيلق القدس الإيراني جاء إلى العراق لاستكمال مخطط اقتحام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد فشل المحاولة الأولى التي جرت الثلاثاء الماضي.

وأردف المسؤول العراقي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن سليماني وصل مساء الخميس إلى بغداد، وكان يخطط للإشراف على عملية الاقتحام مساء الجمعة.

وأكد المسؤول ذاته أن سليماني كان يعتزم إعادة ادخال عناصر من الميليشيات العراقية الموالية لطهران مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء لتنفيذ عملية الاقتحام والسيطرة على السفارة الأمريكية.