إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

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أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال عام 2019، أكثر من عشرة آلاف رخصة تشمل أنشطة مرافق الإيواء السياحي، نشاط وكالات السفر والسياحة، نشاط تنظيم الرحلات السياحية، نشاط الإرشاد السياحي، ونشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.

وأكدت وفقا لـ”الاقتصادية”، الهيئة، أن عدد قرارات العقوبات الصادرة على المنشآت السياحية في عام 2019 بلغ 1268 قرارا، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ قرارات العقوبات الصادرة خلال العام الماضي بلغ 12.67 مليون ريال.

وفيما يتعلق بعدد قرارات العقوبات الصادرة على قطاع “الإيواء السياحي” خلال العام الماضي، أوضحت الهيئة أن العدد الفعلي بلغ 564 قرارا، وزعت على كل من منطقة الرياض بـ313 قرارا، والمنطقة الشرقية 30 قرارا، وجدة والعاصمة المقدسة 221 قرارا.