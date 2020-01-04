إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

أبرز المواد
ليبيا..الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

ليبيا..الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

أبرز المواد
مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

أبرز المواد
الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

أبرز المواد

إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019
http://almnatiq.net/?p=817488
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال عام 2019، أكثر من عشرة آلاف رخصة تشمل أنشطة مرافق الإيواء السياحي، نشاط وكالات السفر والسياحة، نشاط تنظيم الرحلات السياحية، نشاط الإرشاد السياحي، ونشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.
وأكدت وفقا لـ”الاقتصادية”، الهيئة، أن عدد قرارات العقوبات الصادرة على المنشآت السياحية في عام 2019 بلغ 1268 قرارا، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ قرارات العقوبات الصادرة خلال العام الماضي بلغ 12.67 مليون ريال.
وفيما يتعلق بعدد قرارات العقوبات الصادرة على قطاع “الإيواء السياحي” خلال العام الماضي، أوضحت الهيئة أن العدد الفعلي بلغ 564 قرارا، وزعت على كل من منطقة الرياض بـ313 قرارا، والمنطقة الشرقية 30 قرارا، وجدة والعاصمة المقدسة 221 قرارا.

روابط ذات صلة

ليبيا..الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

ليبيا..الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس
مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية
الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*