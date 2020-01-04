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بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر

بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر
http://almnatiq.net/?p=817492
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم إلغاء معسكر تدريبي كان يعتزم إقامته في قطر هذا الشهر، على خلفية توتر الوضع الإقليمي بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف جوي أميركي في بغداد، الجمعة.

وكشف الاتحاد في بيان الجمعة عن إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءا من الأحد وحتى 25 يناير الجاري، عازيا سبب ذلك إلى “تطور الأوضاع في المنطقة”.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والقيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة بقصف جوي من طائرة مسيرة واستهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.

وأكدت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس دونالد ترامب، في حين توعدت إيران بـ”رد قاس”، وحذر العراق من “حرب مدمرة”.

كما دعت الولايات المتحدة رعاياها الجمعة إلى مغادرة العراق “فورا”، بينما صدرت مواقف إقليمية ودولية تدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد.

وكان الاتحاد الأميركي يعتزم إقامة هذا المعسكر قبل مباراة ودية يخوضها ضد كوستاريكا في الأول من فبراير.

وأكد في بيانه “العمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم لإيجاد فرصة في المستقبل القريب ليختبر منتخبنا التجهيزات العالمية المستوى والضيافة في قطر”، التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022.

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