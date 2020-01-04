احدث الأخبار

شقيقة الإعلامية نجوى قاسم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها
أبرز المواد
 بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر
أبرز المواد
 إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019
أبرز المواد
 مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية
أبرز المواد
 الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي وسط اليمن
أبرز المواد
 وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران
أبرز المواد
 الشرقية تستضيف ايتام المملكة وتعرفهم على علوم الفضاء والطيران
المنطقة الشرقية
 الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط
أبرز المواد
 قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان
أبرز المواد
 تعرف على القدرات الفتاكة للطائرة المسيرة التي استهدفت سليماني
أبرز المواد
 الأسوأ منذ 2007.. إندونيسيا تعاني من فيضانات خلفت 47 قتيلاً
أبرز المواد
 البيئة: شرائح ترقيم الإبل آمنة ولا تسبِّب أضرارًا.. وليس عليها رسوم حالياً
أبرز المواد
شقيقة الإعلامية نجوى قاسم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

شقيقة الإعلامية نجوى قاسم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

أبرز المواد
بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر

بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر

أبرز المواد
إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

أبرز المواد
مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

أبرز المواد

شقيقة الإعلامية نجوى قاسم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

شقيقة الإعلامية نجوى قاسم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها
http://almnatiq.net/?p=817498
المناطق - الرياض

روت شقيقة الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم (52) عاماً، اللحظات الأخيرة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة جداً بانتقالها لبيتها الجديد وباجتماعنا العائلي معها، مؤكدة أنهم إلى الآن غير مستوعبين وفاتها، فهي لم تكن تشكو من أي شيء مطلقًا قبل صعودها لنومتها الأخيرة، لكنها بكل بساطة “نامت ولَم تستيقظ”.

وقالت نسرين قاسم لقناة الجديد اللبنانية التي شهدت انطلاقة شقيقتها الأولى في الإعلام: “ما حدث معها بكل بساطة أنها نامت ولم تستيقظ، كانت شقيقتي تجهز نفسها للانتقال إلى بيتها الجديد وحضرنا لمساعدتها ولقضاء عطلة رأس السنة برفقتها”.

وعن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقتها، أضافت: “اجتمعنا وسهرنا في مشاهدة التلفاز، وفي أثناء ذلك كان يغلبها النعاس فاستأذنت للصعود لغرفتها لتسبقنا إلى النوم، لأنها كانت تريد أن تستكمل في اليوم التالي إجراءات استلام مسكنها الجديد وتسليم مفاتيح البيت القديم للشركة، وبعدها توجه كل واحد منا إلى مكان نومه”.

وتكمل: “في الصباح استيقظت أختي -وهي طبيبة- على صوت المنبه الذي كان مستمراً ولا أحد يريد إغلاقه وعندما ذهبت إلى مصدر الصوت -وكان غرفة نجوى- وجدتها متوفية بسكتة قلبية وجسدها باردًا، وفورًا حاولت فحصها وتقديم الإسعافات الأولية لها دون جدوى”.

واكتفت شقيقة الراحلة نجوى كرم بالرد على من تحدثوا عن وفاة أختها بسوء قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقد توفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، الخميس، بمنزلها في دبي، ونشرت قناة العربية خبر وفاة قاسم قائلة: “وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان”.

روابط ذات صلة

بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر

بعد مقتل سليماني.. المنتخب الأمريكي يلغي معسكرا في قطر
إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019

إصدار 10 آلاف رخصة نشاط سياحي في المملكة خلال 2019
مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

مسؤول بالبنتاغون: تصفية سليماني هي البداية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*