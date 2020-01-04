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مطلوب ثمن رأسه 15 مليون دولار.. أنباء عن مقتل رجل إيران الثاني عبد الرضا شهلاي بصنعاء

مطلوب ثمن رأسه 15 مليون دولار.. أنباء عن مقتل رجل إيران الثاني عبد الرضا شهلاي بصنعاء
http://almnatiq.net/?p=817501
المناطق- وكالات

ترددت أنباء، حول مقتل قائد رفيع في قوات الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية لطيران التحالف العربي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وبحسب الأنباء المتداولة التي ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، فإن القيادي في قوات الحرس الثوري الإيراني، المتواجد في صنعاء، عبد الرضا شهلاي، قتل مساء أمس الجمعة، في “عملية استخباراتية نوعية” بصنعاء.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات عن شهلاي بوصفه متورطا في أعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية في اليمن، إضافة إلى تورطه في محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير.

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