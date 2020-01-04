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افتتاح مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر

افتتاح مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر

المنطقة الشرقية

افتتاح مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر

افتتاح مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر
http://almnatiq.net/?p=817519
النعيرية - عبدالله السعيدي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية انطلقت أمس الجمعة الموافق 08/05/1441هـ فعاليات مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر والذي افتتحه الاستاذ ابراهيم آل خريف محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وكان سمو أمير المنطقة الشرقية قد دشن أول أمس الأربعاء فعاليات المهرجان إلكترونيًا من مقر الإمارة بالدمام .

ويتزامن مهرجان ربيع النعيرية هذا العام، مع إجازة الفصل الدراسي الأول وتوافد الزوار والمتنزهين من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، والذين يحرصون على قضاء إجازة الربيع في محافظة النعيرية للإستمتاع بالطبيعة الصحراوية بها، وزيارة سوق الأسر المنتجة (سوق النساء الشعبي) الذي يعد واحداً من أهم الأسواق الشعبية بالمنطقة الشرقية، لما يتميز به من إرث تاريخي وتراث شعبي أصيل .

ويتضمن المهرجان هذا العام ركن للقرية الشعبية والأسر المنتجة الذين يعرضون خلالها صناعتهم ومنتجاتهم للزوار بالإضافة إلى المجلس الشعبي الخاص بعرض الصقور، وعرض ركائب الإبل في المكان المخصص لها في ساحة المهرجان الخارجية بالإضافة لركن القرية الحجازية وحديقة للطيور .

وتقدم الفرق الترفيهية عروضها للأسرة والطفل على مدى أيام المهرجان على المسرح المكشوف عبر فقرات كوميدية ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية بالإضافة إلى استضافة أبرز الشعراء والمنشدين على مستوى المملكة والخليج في أمسيات تقام ليلا على مسرح المهرجان , ويصاحب الفعاليات جوانب تثقيفية وتوعوية لأركان الجهات المشاركة

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