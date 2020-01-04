صحة حفر الباطن تحصل على جائزة التميز لأفضل “تغطية إعلامية ” لليوم العالمي للتطوع

المناطق _ حفر الباطن

حصلت صحة حفر الباطن على جائزة التميز لأفضل تغطية إعلامية في مبادرات وزارة الصحة لليوم العالمي للتطوع 2019م وجاء ذلك امتداداً للإنجازات التي حققتها من خلال البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية المستمرة لخدمة المجتمع وتسهيل وصول المعلومات لهم حيث حرصت صحة حفرالباطن على تفعيل المجال الإعلامي لزيادة الوعي الصحي ونشر المفاهيم الصحية الصحيحة بشكل مستمر ومتواصل

بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.