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7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو

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7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو

7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو
http://almnatiq.net/?p=817529
المناطق _ الرياض

تلقت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو التي يرأسها الحكم الدولي فايز عبدالرحمن السلولي عدة دعوات للحكام السعوديين لقيادة المنافسات الدولية المقررة في مطلع العام الحالي, حيث جرى دعوة 7 حكام دوليين لإدارة أهم المنافسات.
وفي بطولة الفجيرة الدولية والمقرر إقامتها بدولة الإمارات من 31 يناير الجاري حتى الثاني من شهر فبراير سيكون الرباعي الدولي نايف الغامدي وحمود المطرفي وخالد الشمراني وفتح الدين القوزي ضمن الطاقم الذي سيدير إيقاع المنافسة والثلاثي الدولي مجاشع علوي وحمود المطرفي وبالخير باتيس للبطولة العربية في إمارة الفجيرة خلال الفترة من (28 – 29) يناير الجاري.
وطالبت لجنة الحكام الجميع تقديم أفضل العطاءات في مهمتهم التحكيمية على اعتبار أن اختيارهم تأكيد على التطوير المستمر في لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو التي تلقى الدعم من القائمين على العمل برئاسة العميد ركن شداد بن طالع العمري ومجلس إدارته.

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