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فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية

فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية

الرياضة

فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية

فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية
http://almnatiq.net/?p=817544
المناطق _ عرعر

أعلن مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية عن فتح الباب أمام المبادرات والبرامج الشبابية وذلك في سبيل ابتكار وتخطيط وتنفيذ برامج شبابية نوعية جديدة.
وأشار المكتب إلى أن فتح باب القبول لمدة 15 اعتباراً من اليوم ، موضحاً أهمية تضمين المبادرات بالاسم والمدة والمستهدفين وأعدادهم وآلية التنفيذ والأهداف المرجوة بشكل عام والنتائج المتوقعة، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وعناوين التواصل.
وأفاد أن المبادرات تسلّم لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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