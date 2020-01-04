احدث الأخبار

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 “البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية
أبرز المواد
 إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت
أبرز المواد
 فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية
الرياضة
 ابن دلبوح يدشن مهرجان المجاردة الشتوي ” شتانا غير ” بحضور الآلاف وسط حفل مميز
منطقة عسير
 7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تحصل على جائزة التميز لأفضل “تغطية إعلامية ” لليوم العالمي للتطوع
المنطقة الشرقية
 “الخدمة المدنية” تحقق 95 بالمائة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية
أبرز المواد
 افتتاح مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر
المنطقة الشرقية
 الشرطة الفرنسية تقتل رجلا قرب باريس
أبرز المواد
 الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن: لم نتعرض لضربة أمريكية
أبرز المواد
 مطلوب ثمن رأسه 15 مليون دولار.. أنباء عن مقتل رجل إيران الثاني عبد الرضا شهلاي بصنعاء
أبرز المواد
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أبرز المواد
“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

أبرز المواد
إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

أبرز المواد
فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية

فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية

الرياضة

بعد تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة نتائج فحص (الدخان الجديد) ..

إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت
http://almnatiq.net/?p=817547
المناطق _ الرياض

أوضحت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد)، فقد تبيَّن من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك.
وأكدت أنه بناءً على ذلك، فقد تم توجيه الشركات الـمُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).
كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية
7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو

7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*