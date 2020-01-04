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“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

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“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=817550
المناطق _ الرياض

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية، عدداً من المخالفات تتمثل في أسماك مجهولة المصدر، وأسماك وروبيان غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين.
وبين مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف.
وأشارت إلى أنه جرى إتلاف 280 كيلو من الروبيان، و231 كيلو من البلطي، إضافة إلى 104 كيلو فيليه، و120 كيلو من السمك.
وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة, مهيبةً في الوقت نفسه المستثمرين في تجارة الأسماك بالتقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

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