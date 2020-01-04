احدث الأخبار

٢٠٢٠م
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 “البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية
أبرز المواد
 إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت
أبرز المواد
 فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية
الرياضة
 ابن دلبوح يدشن مهرجان المجاردة الشتوي ” شتانا غير ” بحضور الآلاف وسط حفل مميز
منطقة عسير
 7 حكام سعوديين يديرون منافسات الفجيرة الدولية والعربية للتايكوندو
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تحصل على جائزة التميز لأفضل “تغطية إعلامية ” لليوم العالمي للتطوع
المنطقة الشرقية
 “الخدمة المدنية” تحقق 95 بالمائة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية
أبرز المواد
 افتتاح مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر
المنطقة الشرقية
 الشرطة الفرنسية تقتل رجلا قرب باريس
أبرز المواد
 الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن: لم نتعرض لضربة أمريكية
أبرز المواد
٢٠٢٠م

٢٠٢٠م

أبرز المواد
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أبرز المواد
“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

أبرز المواد
إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

أبرز المواد

٢٠٢٠م

٢٠٢٠م
http://almnatiq.net/?p=817556
م . علي القاسمي

لم نكن على مقربة من الاحتفاء بأي عام ميلادي ولكن الإرتباط المادِي والعملي والتنموي وربما العاطفي أخذتنا بالمجمل لحفظ الأشهر الميلادية والتلصص على أيامها وفي أسوأ الظروف أن نضبط على إيقاعها الأحلام وأوراق الإنتظار ونرقب النوافذ التي نعتقد أن وراءها الورود والأضواء والأمنيات واللحظات المدهشة .
تمثل هذه الساعة القبلة الأخيرة من الجمعة الأولى للعام الميلادي ٢٠٢٠ وهنا أجمع بين اليوم الأجمل والأكثر حراكاً في عامنا الهجري وبين إنطلاقة العام الميلادي الجديد كي أجلب خاصرة الأعوام من المنتصف ، هذا العام الميلادي حفظناه جيداً ورسمنا معه المواعيد والتحولات والقفزات ورددنا كثيراً ” Twenty-Twenty ” ، وكأن هاتين العشرينتين أثمن ما يمكن أن نعثر عليهما في الطريق نحو منصة ، وبعيداً عن حكايات التعلق والتهاني وجمل التفاؤل، يظل السؤال الأهم : ما هو المنجز الأهم في عجلة عامٍ مضى ، وهل تسير أيامنا دون إنكسارات ، وبلا وجعٍ نقدمه على طبقٍ من قصد أو أذى نرسم له سراً ، لا يكفي الفرح المصطنع ولا تهم الكلمات المعلبة إن كانت ضمائرنا تقفز بلا بوصلة وسلوكياتنا تبدو بوجهين وكأن الحياة لا تستقيم إلا هكذا ، أعوامنا هي للحب ، الصدق ، النقاء ، الإحترام ، التعامل السوي ، ولعل التغيير الذي نصرخ به دوماً يبدو كـ كلمة صباح إن لم يكن تغييراً ناضجاً خالياً من خيبات الأمل ، أجساد النفاق والألسن التي تتلون مع المكاسب والمناصب والمغريات المؤقتة .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية

“البيئة” تضبط 735 كيلو من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية
إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*