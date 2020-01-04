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“تعليم الرياض” يطلق ثلاثة مهرجانات للتعريف بأندية مدارس الحي

“تعليم الرياض” يطلق ثلاثة مهرجانات للتعريف بأندية مدارس الحي
http://almnatiq.net/?p=817562
المناطق _ الرياض

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدءاً من الغد ثلاثة مهرجانات تهدف للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية وذلك بدعم من إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم.
وأوضح مدير النشاط الطلابي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة أن أولى المهرجانات سينطلق غداً الأحد هو مهرجان “الطفل” ويتضمن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا, مشيراً إلى أن المهرجان سيكون لمدة يوم واحد من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء.
فيما سينطلق يوم الثلاثاء 11 جمادى الأولى مهرجان “السنع والمواجيب” وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي وذلك في غرناطة مول, فيما سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية يوم الخميس الموافق 13 جمادى الأولى وسيقام في العثيم مول.
من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تقدمة أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض والبالغ عددها 122 نادياً للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرا وعملاً، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي وما يفعل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية وما يشمله من حرف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.

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