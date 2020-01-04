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وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب

وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب

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٢٠٢٠م

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وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب

وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=817565
المناطق _ الرياض

أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ، مشددًا على أن المملكة سبّاقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولها جهود كبيرة في هذا المجال.
وقال “السحيباني” في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” في ختام أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ (٦٤) التي عُقدت في وقتٍ سابق بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم إنه تم مناقشة عدد من البنود، واتفق الوزراء على تفعيلها، مشيرًا إلى أن جزء من هذه البنود تم إحالته للجان الشبابية والرياضية لدراستها بما يحقق مصلحة الشباب ورياضي الوطن العربي.
وأفاد أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تمكين الشباب بما يحقق مصالحهم وكذلك الرياضيين في الوطن العربي.
وبشأن موافقة المكتب التنفيذي على تنظيم جمهورية العراق لدورة الألعاب العربية ٢٠٢١، نوّه وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة أن المملكة داعمة للعراق الشقيق من أجل إقامة هذه الدورة.

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