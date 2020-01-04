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الهيئة السعودية للمهندسين تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة

أبرز المواد

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=817575
المناطق _ الرياض

أنهت الهيئة السعودية للمهندسين عملية الانتخابات التي جرى إطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 31 /12/ 2019م، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وأقفلت في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس 02 /01/ 2020م.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أنه جرى إقفال عملية الاقتراع الإلكترونية، والاطلاع على نتائج التصويت لأعضاء لجنة لجنتي حائل والمدينة المنورة، وبعد فرز الأصوات إلكترونياً فاز من لجنة المدينة المنورة عبدالرحمن عبدالباقي عبدالرحمن الباهي, وياسر سعد عوض العروي الجهني, وعبدالعزيز محمد إبراهيم بن حسين, ومحمد كمال محمد الصبحي الحربي, وبندر بن عيد بن سعيد المرواني الجهني, وفوزي بن عبدالهادي بن بخيت الحجيلي, وماهر محمد بن سليمان العلوي الصاعدي.
فيما فاز من لجنة حائل كلاً من : عبدالله نازح عبدالمحسن محمدي الحربي, وخالد حمود فهد الخوير, وراشد خليف هذال الاسلمي الشمري, وفهد عبدالله محمد الخبراء.
وأشار المهندس العبداللطيف إلى أن الفائزين يتمتعون بعضوية لجان المناطق المحددة لمدة سنتين من تاريخ القرار حسب نظام الهيئة السعودية للمهندسين، مؤكداً أنه سوف يكون اختيار الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بين أعضاء اللجنة التنسيقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين.
يذكر أن لجنتي حائل والمدينة المنورة أكملتا الحد الأدنى لفتح اللجان التنسيقية، كما أنه في حال تساوي عدد أصوات المرشحين يتم الاعتماد على أقدمية العضوية.

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