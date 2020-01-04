العدالة يتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

المناطق _ الرياض

تأهل فريق العدالة إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب الفوز على نظيره الشعلة بهدفين دون رد اليوم على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي ضمن دور الـ16 من البطولة.

وسيطر العدالة على مجريات الشوط الأول ليسجل اللاعبان سي آسي ماندو وكاروليس أندريا هدفي الفريق في الدقائق 16 و29 ، وفي الشوط الثاني غلب عليه التحفظ والتكتل الدفاعي مع محاولات من الشعلة للتسجيل.

وبذلك الفوز يواجه العدالة نظيره فريق النصر في الدور المقبل ، فيما ستكون باقي المباريات لدور الثمانية الهلال مع الاتفاق ، والوحدة أمام الأهلي ، وأبها مع الفتح.