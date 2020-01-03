احدث الأخبار

“الشرق الأوسط”: تنسيق سعودي مع حلفاء لردع الحوثيين
أبرز المواد
 روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج
منطقة الرياض
 الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم
منطقة الجوف
 سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل مسيرته التنموية بمحافظة عدن
أبرز المواد
 رقصة الدحية من الحماسة إلى الأفراح في “سفاري بقيق” الرابع
المنطقة الشرقية
 العدالة يتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في محافظة المهرة
أبرز المواد
 وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” يطلق ثلاثة مهرجانات للتعريف بأندية مدارس الحي
أبرز المواد
“الشرق الأوسط”: تنسيق سعودي مع حلفاء لردع الحوثيين

“الشرق الأوسط”: تنسيق سعودي مع حلفاء لردع الحوثيين

أبرز المواد
روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

أبرز المواد
غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج

غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج

منطقة الرياض
الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم

الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم

منطقة الجوف

الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم

الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم
http://almnatiq.net/?p=817597
الجوف - محمد الحسن

وصل اليوم الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي إلى مدينة سكاكا الجوف ويبلغ من العمر 50 عام ، حيث بدأ رحلته من مركز المحاني التابع لمحافظة الطائف، مروراً بالطائف ومناطق الباحة وعسير ونجران ووادي الدواسر والرياض والدمام والحدود الشمالية والجوف ، مؤكداً أنه سيواصل رحلته متجهاً إلى العلا وتبوك حتى نيوم وهي المحطة الأخيرة لرحلته .
وقال بن ثعلي أن هذه الرحلة تهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030 التي
يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” حيث أن رحلته تحمل شعار رؤية المملكة 2030م .
ويقوم خلال رحلته للمناطق بزيارة أماكن السياحة والتراث والأثار والترفيه دعماً لهذا الجانب .

 

روابط ذات صلة

لجنة تنسيق المشروعات تعقد اجتماعها الأول في أمانة الجوف

لجنة تنسيق المشروعات تعقد اجتماعها الأول في أمانة الجوف
أمير الجوف يستعرض استعدادات مهرجانات المنطقة ويعلن جائزة سموه للزيتون بقيمة 500 ألف ريال

أمير الجوف يستعرض استعدادات مهرجانات المنطقة ويعلن جائزة سموه للزيتون بقيمة 500 ألف ريال
رمز الفخامة يحقق كأس الحفل الثامن بفروسية الجوف

رمز الفخامة يحقق كأس الحفل الثامن بفروسية الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*