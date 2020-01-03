الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم

الجوف - محمد الحسن

وصل اليوم الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي إلى مدينة سكاكا الجوف ويبلغ من العمر 50 عام ، حيث بدأ رحلته من مركز المحاني التابع لمحافظة الطائف، مروراً بالطائف ومناطق الباحة وعسير ونجران ووادي الدواسر والرياض والدمام والحدود الشمالية والجوف ، مؤكداً أنه سيواصل رحلته متجهاً إلى العلا وتبوك حتى نيوم وهي المحطة الأخيرة لرحلته .

وقال بن ثعلي أن هذه الرحلة تهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030 التي

يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” حيث أن رحلته تحمل شعار رؤية المملكة 2030م .

ويقوم خلال رحلته للمناطق بزيارة أماكن السياحة والتراث والأثار والترفيه دعماً لهذا الجانب .