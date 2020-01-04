غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج

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ينطلق يوم غداً الأحد مهرجان ” ليالي الشتوية ” والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج وبتنفيذ وكالة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان ويستمر على مدار خمسة ايام متتالية بجوار قصر الملك عبد العزيز التاريخي” مشرف ” من الجهة الغربية ” ويضم مجموعة مميزة من البرامج والفعاليات لجميع الشرائح .

وقد أنهت لجنة السياحة بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص استعداداتها لاستقبال المتنزهين في سياحة شتوية خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام في محافظة الخرج .