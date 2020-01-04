احدث الأخبار

روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج
منطقة الرياض
 الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم
منطقة الجوف
 سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل مسيرته التنموية بمحافظة عدن
أبرز المواد
 رقصة الدحية من الحماسة إلى الأفراح في “سفاري بقيق” الرابع
المنطقة الشرقية
 العدالة يتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في محافظة المهرة
أبرز المواد
 وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” يطلق ثلاثة مهرجانات للتعريف بأندية مدارس الحي
أبرز المواد
 وزراء الشباب والرياضة العرب يوافقون على إسناد تنظيم دورة الألعاب العربية ٢٠٢١ للعراق
أبرز المواد
روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

أبرز المواد
غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج

غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج

منطقة الرياض
الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم

الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم

منطقة الجوف
سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

أبرز المواد

روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا
http://almnatiq.net/?p=817606
المناطق - وكالات

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت، برد “صاعق” على الولايات المتحدة بعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني أمس في بغداد.

وأكد روحاني أن “أميركا ستدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياساتها المتهورة”. واعتبر أن “الأميركيين دخلوا مساراً جديداً يشكل خطراً جسيماً على المنطقة، ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها”.

وشدد روحاني على أن “إيران لم تكن البادئة بإثارة أي توتر يؤدي للإخلال بأمن المنطقة الذي يتأزم بسبب الإجراءات الأميركية الهوجاء”، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، قال روحاني إن “سليماني كان له دور مؤثر في أمن العراق وسوريا والمنطقة”، معتبراً أن “الجريمة الأميركية الأخيرة تشكل إهانة للشعب العراقي وانتهاكاً لسيادته الوطنية”.

ونفذت الولايات المتحدة فجر الجمعة ضربة في محيط مطار بغداد استهدفت سيارة سليماني وأدت لمقتله بالإضافة لضباط إيرانيين كبار ومسؤولين في الحشد الشعبي أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

بدوره، استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره القطري في طهران السبت لإجراء محادثات.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن الوزيرين ناقشا “الوضع الجديد في العراق” ومقتل سليماني إضافةً إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع وصف ظريف مقتل سليماني بأنه “عمل إرهابي”. وقال ظريف إن إيران “لا تريد التوتر في المنطقة، وتواجد وتدخل القوات الأجنبية سيؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة”.

وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، فقد وصف الوزير القطري الوضع في المنطقة بأنه “حساس ومقلق” ودعا إلى إيجاد حل سلمي لخفض التوتر.

روابط ذات صلة

سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل مسيرته التنموية بمحافظة عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل مسيرته التنموية بمحافظة عدن
العدالة يتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

العدالة يتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*