وفاة مواطن أثناء تقديمه معونة الزواج لصديقه

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‏تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله وفاة المواطن مفرح بن مرزوق السبيعي، أحد منسوبي الحرس الملكي أثناء تقديمه معونة الزواج لأحد زملائه بمدينة السيح.

وظهر المواطن السبيعي وهو يهنئ صديقه ويحتضنه ليسقط فجأة أثناء حفل الزواج ليفارق الحياة رحمه الله، وسط ذهول الحضور.

ودعا متداولو المقطع للفقيد المواطن السبيعي بالرحمة والمغفرة.