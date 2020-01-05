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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس العراقي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس العراقي
http://almnatiq.net/?p=817620
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع فخامته مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا – حفظه الله – حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.
من جهته، أعرب فخامة الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

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