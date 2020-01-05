النصر يروّض السوبر بـ الترجيحية

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توج فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على التعاون بالركلات الترجيحية من نقطة الجزاء (5-4) في نهائي البطولة الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

وتمكن النصر من التتويج بالسوبر بعد محاولتين، حيث سبق للأصفر العاصمي أن لعب نهائي البطولة مرتين في 2014 وخسر بركلات الترجيح 4-3 أمام الشباب، والثانية 2015 وخسر أمام الهلال 1-0 .

انتهت المواجهة في زمنها الرسمي بالتعادل 1-1، حيث بادر التعاون بافتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الدقيقة 18، فيما أدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر التعاون لفريقه عند الدقيقة 58.

بدأت المباراة قوية من جانب فريق النصر وكاد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله أن يتقدم بهدف السبق بعد ثلاث دقائق فقط على انطلاقة المواجهة لكن كاسيو أنجلوس حارس المرمى أنقذ مرماه.

ودخل لاعبو التعاون أجواء المباراة سريعاً وتمكن الكاميروني ليندر توامبا هداف الفريق من افتتاح التسجيل من ضربة رأسية من مسافة بعيدة فشل الأسترالي برادجونز في التصدي لها عند الدقيقة 18.

وبعد تسجيله هدف التقدم غادر توامبا الملعب متأثراً بالإصابة عند الدقيقة 25 وترك مكانه لمنصور المولد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القصيمي بهدف بلا رد من النصر.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كان البوروندي سيدرك أميسي قريباً من تسجيل الهدف الثاني لكن كرته لامست القائم الأيسر للاسترالي جونز إلى ضربة مرمى.

وواصل النصر ضغطه حتى تمكن حمدالله من معادلة النتيجة بعد أن راوغ مدافعي التعاون ووضع كرة يسار الارس البرازيلي لتعانق الشباك عند الدقيقة 58، وأهدر النيجيري فرصة تقدم فريقه النصر عندما أطاح بكرة وهو في حالة انفراد كامل بحارس التعاون، ورد لاعب التعاون بتسيدية من ساندرو ابعدتها العارضة.

وجاءت الدقائق الأخيرة بقمة الإثارة عندما منع القائم الأيسر هدفاً محققا للنصر عند الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية والتي ابتسمت للنصر (5-4).