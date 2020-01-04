وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية

جازان - فضة عطيف

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، تفقد وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12 عبدالله بن صالح المديميغ اليوم ، موقع الفعاليات البحرية بالكورنيش الجنوبي في جازان، مطلعًا على الترتيبات الجارية لتدشين الفعاليات وآلية استقبال الزائرين.

واطلع خلال الجولة على ما تضمه الفعاليات من منطقة الألعاب ومواقع الجلسات البحرية وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية مع منظمي الفعاليات على كافة وسائل الأمان المتوفرة لضمان السلامة للمشاركين .

يشار إلى أن الفعاليات البحرية تبدأ في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًا ابتداءً من يوم غدٍ الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً .

من جهة أخرى تجول وكيل إمارة منطقة جازان بمقر قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان ، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفذها مجلس التنمية السياحية بجازان بالتعاون مع أمانة المنطقة ، والتي شملت تطوير مختلف مرافق القرية بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة شتلات زراعية وإضافة محلات ومرافق خدمية .

ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة ، وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر .