احدث الأخبار

وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية
منطقة جازان
 النصر يروّض السوبر بـ الترجيحية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس العراقي
أبرز المواد
 وفاة مواطن أثناء تقديمه معونة الزواج لصديقه
أبرز المواد
 الأمن العراقي : تعرض المنطقة الخضراء في بغداد وقاعدة جوية بصلاح الدين إلى هجمات صاروخية
أبرز المواد
 “الشرق الأوسط”: تنسيق سعودي مع حلفاء لردع الحوثيين
أبرز المواد
 روحاني يهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق مهرجان ليالي الشتوية في الخرج
منطقة الرياض
 الرحالة بن سعد بن ثعلي يصل الجوف دعماً لرؤية 2030 باتجاه نيوم
منطقة الجوف
 سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل مسيرته التنموية بمحافظة عدن
أبرز المواد
 رقصة الدحية من الحماسة إلى الأفراح في “سفاري بقيق” الرابع
المنطقة الشرقية
وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية

وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية

منطقة جازان
النصر يروّض السوبر بـ الترجيحية

النصر يروّض السوبر بـ الترجيحية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس العراقي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس العراقي

أبرز المواد
وفاة مواطن أثناء تقديمه معونة الزواج لصديقه

وفاة مواطن أثناء تقديمه معونة الزواج لصديقه

أبرز المواد

وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية

وكيل إمارة جازان يتفقد موقع الفعاليات البحرية وقرية جازان التراثية
http://almnatiq.net/?p=817626
جازان - فضة عطيف

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، تفقد وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12 عبدالله بن صالح المديميغ اليوم ، موقع الفعاليات البحرية بالكورنيش الجنوبي في جازان، مطلعًا على الترتيبات الجارية لتدشين الفعاليات وآلية استقبال الزائرين.
واطلع خلال الجولة على ما تضمه الفعاليات من منطقة الألعاب ومواقع الجلسات البحرية وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية مع منظمي الفعاليات على كافة وسائل الأمان المتوفرة لضمان السلامة للمشاركين .
يشار إلى أن الفعاليات البحرية تبدأ في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًا ابتداءً من يوم غدٍ الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً .
من جهة أخرى تجول وكيل إمارة منطقة جازان بمقر قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان ، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفذها مجلس التنمية السياحية بجازان بالتعاون مع أمانة المنطقة ، والتي شملت تطوير مختلف مرافق القرية بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة شتلات زراعية وإضافة محلات ومرافق خدمية .
ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة ، وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر .

 

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن ناصر يكرم نائب أمير منطقة جازان لجهوده بنجاح المهرجان الشتوي وكرنفال جازان

الأمير محمد بن ناصر يكرم نائب أمير منطقة جازان لجهوده بنجاح المهرجان الشتوي وكرنفال جازان
أمير جازان يرعى انطلاق مهرجان جازان الشتوي الـ12 ويدشن الكرنفال السنوي..

أمير جازان يرعى انطلاق مهرجان جازان الشتوي الـ12 ويدشن الكرنفال السنوي..
محافظ الدرب يطلق فعاليات مهرجان ربيع الدرب ٢٠٢٠

محافظ الدرب يطلق فعاليات مهرجان ربيع الدرب ٢٠٢٠

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*