الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ النصر على تحقيقه كأس السوبر السعودي

المناطق - الرياض

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إدارة نادي النصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري والجماهير بمناسبة تحقيق الفريق لقب السوبر السعودي 2019-2020 لكرة القدم .

وتغلب النصر على التعاون بنتيجة (٥-٤) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جاء ذلك في تصريح لسموه عقب تتويجه لفريق النصر بكأس الهيئة العامة للرياضة والميداليات الذهبية، متمنياً حظاً أوفر لنادي التعاون، مشيراً إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريقان في اللقاء، والروح المعنوية العالية التي ظهرا بها، الأمر الذي يعكس مدى تطور الكرة السعودية.

/