الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

أبرز المواد
هدية لريال مدريد.. إسبانيول يفعلها مع برشلونة

هدية لريال مدريد.. إسبانيول يفعلها مع برشلونة

أبرز المواد
“تركي” يصنع عسيراً جديدة

“تركي” يصنع عسيراً جديدة

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ النصر على تحقيقه كأس السوبر السعودي

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ النصر على تحقيقه كأس السوبر السعودي

أبرز المواد

الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=817666
المناطق - الرياض

أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين وذلك وفق ما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر سعودية مطلعة.

وقالت المصادر للصحيفة إن الأمير خالد بن سلمان “سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها”.

روابط ذات صلة

هدية لريال مدريد.. إسبانيول يفعلها مع برشلونة

هدية لريال مدريد.. إسبانيول يفعلها مع برشلونة
“تركي” يصنع عسيراً جديدة

“تركي” يصنع عسيراً جديدة
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ النصر على تحقيقه كأس السوبر السعودي

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ النصر على تحقيقه كأس السوبر السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*