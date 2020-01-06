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“بلاتس” ترجح ارتفاع أسعار النفط 10 دولارات .. وانتعاش الحفر غير مؤكد

“بلاتس” ترجح ارتفاع أسعار النفط 10 دولارات .. وانتعاش الحفر غير مؤكد

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“بلاتس” ترجح ارتفاع أسعار النفط 10 دولارات .. وانتعاش الحفر غير مؤكد

“بلاتس” ترجح ارتفاع أسعار النفط 10 دولارات .. وانتعاش الحفر غير مؤكد
http://almnatiq.net/?p=817677
المناطق - الرياض

قالت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية إن حالة المخاطر الجيوسياسية الراهنة لن تهيمن كثيرا على السوق النفطية بسبب وفرة الإمدادات العالمية.
وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط قد ارتفعت بأكثر من 5 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة مخاطر المعروض النفطي.
وأشار تقرير حديث للوكالة الدولية إلى عودة المخاوف في سوق النفط بشكل واسع بعد ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتصاعد وتيرة الصراع بين إيران والولايات المتحدة، التي قد تؤثر في إنتاج النفط وإمداداته.
ورجحت بلاتس أن تدور الأسعار حول مستوى 70 دولارا للبرميل، ما لم يقع حادث كبير آخر مع استمرار التقلبات والخلل في السوق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الصراع الأمريكي- الإيراني يهز بالفعل سوق النفط ويعرضها لمخاطر قوية، وأغلب التحليلات تدور حول المدى الزمني المتوقع لهذه الاضطرابات.
وأفاد التقرير أن المخاطر الجيوسياسية الراهنة والمتنامية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من عشرة دولارات للبرميل بما يعكس الوضع المتوتر الحالي والمخاوف المحيطة على أمن الإمدادات في الشرق الأوسط، ولكن انتعاش أنشطة الحفر غير مؤكدة ولكنها تبقى واردة، بحسب “الاقتصادية”

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