سلة مهملات تستبدل أكياس القمامة بنفسها !

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كشفت كونيتك لابس للتكنولوجيا، عن تصميم سلة المهملات التي تحمل اسم «تاونيو»، وتسمح بإغلاق كيس القمامة واستبداله بشكل آلي.

وبدأ بيع سلة المهملات الذكية في أواخر عام 2019، بعد حملة تمويل جماعي ناجحة على موقع إنديغوغو، حيث ساهم أكثر من 1700 شخص بجمع نحو 140 ألف دولار لإطلاق عمليات الإنتاج.

ووفقاً لموقع الشركة الناشئة على الإنترنت، يبلغ ارتفاع سلة المهملات نحو 1.5 قدم فقط، وتزن أقل من 4 كيلوغرامات عندما تكون فارغة، وتأتي بلونين ويبلغ سعرها 100 دولار، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر. ونظرًا إلى أن السلة ذاتية التغيير وتقوم بتنظيف نفسها بشكل ذاتي، فإن العمل الذي عليك القيام به فقط هو إخراج الكيس والتخلص من النفايات بنفسك.